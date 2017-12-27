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Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов
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    Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов

    12:17  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  27 Декабря 2017
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    Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов

    Москва, 27 декабря. Помощника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова обокрали в Москве. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

    Как сообщил ФАН источник в отделе МВД России по району Аэропорт города Москвы, сообщение о краже поступило в правоохранительные органы накануне вечером. По словам потерпевшего, во вторник вечером неизвестный разбил окно автомобиля Mercedes, припаркованного на Ленинградском проспекте, и похитил из машины сумку, в которой находились деньги, смартфон, планшет и удостоверение личности помощника главы Чечни.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут работу по факту произошедшего, проверяют записи видеокамер. Свидетелей и очевидцев кражи выявить не удалось. Наряды сотрудников полиции, работающих на территории инцидента, уведомлены о случившемся. Правоохранители уже проверили несколько человек, ранее судимых за аналогичные кражи. Один подозреваемый задержан.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #кража #помощник кадырова
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