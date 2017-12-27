Участники всероссийского движения «Юнармия» подвели итоги-2017 и объявили планы на будущий Год добровольца. ФАН-ТВ

Юнармейцы подводят итоги уходящего года. Грандиозная «елка» для участников всероссийского движения прошла в Правительстве Москвы. Юноши и девушки из 72-х регионов России, а также из Армении, Киргизии и Таджикистана собрались вместе на новогоднее представление под названием «Семь чудес Москвы». Захватывающее лазерное шоу о столице нашей Родины, о России и о самих юнармейцах, по сути, является последним пунктом «Всероссийских новогодних юнармейских сборов». Корреспонденты ФАН-ТВ посетили представление и заодно узнали у участников всероссийского движения «Юнармия», какое поручение президента Владимира Путина они готовы выполнить.

В эти дни юнармейцы не только веселились. В минувшие выходные собрали и отправили в Сирию помощь для своих сверстников в разрушенной войной стране. Об этом репортеру ФАН-ТВ рассказали Андрей Мельников и Валентина Шлык, члены военно-патриотического движения «Юнармия»:

– Мы надеемся, что это им очень понравится.

– А что было в посылке?

– Каждому рюкзачок, футболка и бейсболка с инициалами «Юнармии». Пусть такой небольшой подарок, но он все равно как-то согреет им душу: о них кто-то заботится не просто из Правительства, а их ровесники, кто хочет им помочь.

– Потому что мы дружим, мы «Юнармия», помогаем всем! Надо дружить на земле, чтобы помогали и нам!

Фото на память с Дедом Морозом и теплые поздравления от первых лиц страны. Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вместе с юнармейцами нарядили вторую в истории движения елку.

– «Юнармии» всего полтора года, а она уже превзошла все ожидания! Так держать! – обратился к активистам Николай Панков.

В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ замминистра обороны России поделился собственными эмоциями:

– Мне кажется, весь смысл нашей работы с детишками заключается в том, чтобы воспитывать граждан нашей страны, тех, кто любит Россию-матушку, кто любит свой родной край.

Одним из главных событий закрытия «Юнармейского года – 2017» стало подписание соглашения о сотрудничестве между «Юнармией» и Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Теперь воспитывать патриотов и заниматься досугом детей две структуры будут вместе.

– Следующий год объявлен Годом добровольца и одновременно – Десятилетием детства, – сказала Анна Кузнецова. – И это прекрасно, когда накануне такого совпадения этих двух знаменательных смыслов мы подписываем это соглашение, когда дети, добровольцы, сами собой показывают тот пример, который сегодня так нужен. Мы вместе пойдем в детские дома, мы вместе будем рядом с детьми, которым нужна помощь, в тех семьях, которым нужна помощь, многодетных, с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, кто находится в конфликте с законом. Здорово, если рядом будут такие наставники, как ребята из «Юнармии».

За успешную работу начальники штабов региональных отделений «Юнармии» получили награды – медали и благодарственные письма от имени министра обороны России Сергея Шойгу и министра образования и науки Ольги Васильевой.

Активисты с мест рассказали о своем опыте. Павел Григорьев, начальник штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» во Владимирской области, побеседовал с репортером ФАН-ТВ:

– Мы приходим к фундаменту: тем подвигам или поступкам Зои Анатольевны Космодемьянской, Александру Матросову, Олегу Кошевому, к тем ребятам, которые когда-то сделали шаг в вечность.

Еще в прошлом году число юнармейцев не превышало 30-ти тысяч. Сегодня движение объединяет уже 188 тысяч молодых людей по всей стране, штабы работают во всех регионах.

Пока юнармейцы смотрели сказочное представление, представители Минобороны, профильных министерств и ведомств обсудили новые формы воспитания патриотизма и роль государства в этом деле.

– Вся инфраструктура – и Вооруженных Сил, и ДОСААФ России, и Центрального спортивного клуба Армии – в распоряжении Юнармейского движения, – сообщил Николай Панков. – Мы об этом говорим, мы это декларируем. Но понятно, что в жизни все сложнее. И потребуется какое-то время, чтобы все эти вопросы, все эти декларации, все наши намерения, хорошие намерения, получили бы и очень четкие, понятные, прозрачные механизмы реализации.

В 2018 году движению предстоит воплотить в жизнь амбициозные проекты. Среди них – всероссийский съезд «Юнармии», который намечен на 23 февраля и приурочен к столетнему юбилею Красной армии. Он обещает собрать в парке «Патриот» от 5 до 8 тысяч активистов. Как отметил начальник главного штаба движения Дмитрий Труненков, в будущем году юнармейских лагерей и смен станет больше тысячи:

– Действительно, «Юнармия» на сегодняшний день востребована и является организацией – лидером в плане патриотического воспитания молодежи. Также хочу отметить, как сказал наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, действительно, будущее именно за нашей молодежью, и я уверен, что «Юнармия» сможет стать именно такой платформой для реализации будущих молодых талантов.

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