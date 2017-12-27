Киев в сопровождении МККК направил пленных к месту обмена в Донбассе

Киев, 27 декабря. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев в сопровождении сотрудников МККК (Международный комитет Красного Креста) направил 306 пленных к месту обмена в Донбассе.

«Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК», — отметила она.

На днях главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, представитель Украины Виктор Медведчук достигли договоренности провести обмен пленными по формуле «306 на 74». На встрече, посвященной деталям обмена, также присутствовал патриарх Кирилл.

В ноябре представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными.