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Общество
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Украина
Киев в сопровождении МККК направил пленных к месту обмена в Донбассе
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    Киев в сопровождении МККК направил пленных к месту обмена в Донбассе

    12:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:25  27 Декабря 2017
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    Киев в сопровождении МККК направил пленных к месту обмена в Донбассе

    Киев, 27 декабря. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев в сопровождении сотрудников МККК (Международный комитет Красного Креста) направил 306 пленных к месту обмена в Донбассе.

    «Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК», — отметила она.

    На днях главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, представитель Украины Виктор Медведчук достигли договоренности провести обмен пленными по формуле «306 на 74». На встрече, посвященной деталям обмена, также присутствовал патриарх Кирилл.

    В ноябре представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #украина #обмен пленными
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