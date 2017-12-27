Россия помогла освободить из Ливии двух белорусских врачей

Москва, 27 декабря. Двоих медицинских работников — граждан Белоруссии — освободили в Ливии благодаря усилиям российского МИД и главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня (27 декабря 2017 года — прим. ФАН) в Москве», — рассказал РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Он отметил, что освободить граждан Белоруссии удалось в результате взаимодействия МИД Ливии и Службы безопасности правительства Национального согласия. Участие в согласовании операции по освобождению иностранных граждан также приняли представители правительства Ливии.

Отметим, белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. Несколько месяцев назад вооруженные люди задержали их в городе Зинтан. У граждан Белоруссии отобрали документы, после чего они не могли покинуть город.

Сначала вывезенных из Ливии медиков доставят в Москву, а уже из российской столицы они отправятся в Минск.