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Общество
Россия помогла освободить из Ливии двух белорусских врачей
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    Россия помогла освободить из Ливии двух белорусских врачей

    12:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  27 Декабря 2017
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    Россия помогла освободить из Ливии двух белорусских врачей

    Москва, 27 декабря. Двоих медицинских работников — граждан Белоруссии — освободили в Ливии благодаря усилиям российского МИД и главы Чечни Рамзана Кадырова. 

    «Борт с гражданами Союзного государства приземлится сегодня (27 декабря 2017 года — прим. ФАН) в Москве», — рассказал РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

    Он отметил, что освободить граждан Белоруссии удалось в результате взаимодействия МИД Ливии и Службы безопасности правительства Национального согласия. Участие в согласовании операции по освобождению иностранных граждан также приняли представители правительства Ливии.

    Отметим, белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. Несколько месяцев назад вооруженные люди задержали их в городе Зинтан. У граждан Белоруссии отобрали документы, после чего они не могли покинуть город.

    Сначала вывезенных из Ливии медиков доставят в Москву, а уже из российской столицы они отправятся в Минск. 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #белоруссия #ливия #медики #спасение
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