МИД РФ считает необоснованной реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

Москва, 27 декабря. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что в Москве реакцию Брюсселя на отказ блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России считают необоснованной.

Напомним, в ЕС усомнились в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа ЦИК в регистрации Навального по причине непогашенной судимости.

Калин пояснил, что Евросоюз ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, однако в феврале 2017 суд в Кирове повторно признал Навального виновным по делу о хищении.

«Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», — сказал Келин.

По российским законам, основаниями для отказа в регистрации могут являться: отсутствие необходимых документов, недостижение возраста 35 лет, а также наличие непогашенной судимости.