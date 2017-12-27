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МИД РФ считает необоснованной реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному
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    МИД РФ считает необоснованной реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

    12:08  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:08  27 Декабря 2017
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    МИД РФ считает необоснованной реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

    Москва, 27 декабря. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что в Москве реакцию Брюсселя на отказ блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России считают необоснованной.

    Напомним, в ЕС усомнились в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа ЦИК в регистрации Навального по причине непогашенной судимости.

    Калин пояснил, что Евросоюз ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, однако в феврале 2017 суд в Кирове повторно признал Навального виновным по делу о хищении. 

    «Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», — сказал Келин.

    По российским законам, основаниями для отказа в регистрации могут являться: отсутствие необходимых документов, недостижение возраста 35 лет, а также наличие непогашенной судимости.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #навальный #выборы-2018
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