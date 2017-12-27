«Пятерка» за патриотизм и не только: как Крым переходил на систему образования России

Генассамблея ООН в новой декабрьской резолюции продолжает обвинять Россию в ущемлении человеческих прав в Крыму. Федеральное агентство новостей проверило на практике, как реализуется одно из базовых прав — гражданского права на образование — в современном российском Крыму в сравнении с украинскими временами.

Главная беда украинского Крыма проявлялась во всех отраслях — это практически полное отсутствие финансирования, деньги на развитие не выделялись десятки лет. В 2014 году России перешли вместе с другими крымскими объектами 530 школ. Процентов 90 зданий, по оценке министерства образования республики, были в изношенном состоянии, со старыми пищеблоками, ветхими кровлями и окнами, устаревшим оборудованием. Немногочисленные финансовые вливания перепадали некоторым школам от родителей или спонсоров, но не от государства. Учителя были — на них Крым никогда не жаловался — но получали они среднюю зарплату в 1500 гривен (примерно 4800 рублей на 2014 год).

Дошкольниками занимались очень мало, в некоторых районах Крыма не занимались от слова «совсем». После перехода к России в министерстве образования республики создали электронную очередь, чтобы понять, сколько детей находится в очереди для получения места в детских садах. Упорядочить и зарегистрировать всех, у кого есть право на дошкольное образование, оказалось делом небыстрым.

Многие родители поначалу даже не поставили своих детей в эту очередь — давно разочаровались в дееспособности государства — и спохватились только в процессе. Также в очередь встали дети российских военных, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто переехал в Крым с материковой части России после 2014 года, а также беженцев с Украины. По всему полуострову стали устанавливать модульные детские сады на разное количество мест — от 80 до 250. Здания возводились за три месяца на территории уже существующих учебных заведений (без волокиты с выделением новой земли под строительство) и сразу подключались к их инфраструктуре. Для мегаполиса событие рядовое, но в Крыму каждый новый детский сад — это как долгожданный запуск новой станции метро в большом городе. Корреспонденты ФАН наблюдали за строительством детских садов под Бахчисараем и под Евпаторией, в районах компактного проживания крымских татар, где при Украине люди отчаялись ждать даже асфальтированных подъездов к своим домам, а на строительство детских садов они и вовсе не надеялись.

С 2014 года по всему Крыму поставили 19 модульных детских садов, 11 детских садов, не функционировавших более 15 лет, вернули в сеть (сегодня они находятся в разных стадиях восстановления), другие — основательно отремонтировали, и эта работа продолжается. Как рассказали ФАН в министерстве образования республики, в 13 регионах очередь уменьшилась на 90%, а некоторые поселки обеспечили местами для дошкольников полностью. На полуострове за это время появилось 14 000 дополнительных мест в садах, общая очередь уменьшилась на 23 000 человек. Не менее 19 новых зданий детских садов сейчас строится на крымской земле с нуля, в рамках ФЦП. В следующем году Крым освоит еще 2,5 млрд рублей в рамках строительства модульных детских садов.

«Кроме того, глава Крыма принял беспрецедентное решение заложить в бюджет на 2018 год 500 миллионов рублей на стопроцентную компенсацию за присмотр и уход за ребенком в детском саду в сельской местности. Сегодня родители платят в среднем по Крыму 105 рублей за ребенка в день. Мы понимаем, что в сельской местности доходы населения значительно ниже, поэтому была принята такая мера поддержки — сумма, затраченная родителями в следующем году, будет каждый месяц возвращаться родителям в виде компенсации», – говорит министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова.

Крымские школьники начали учебный год 2014-го в одной стране, а закончили — в другой. В летние каникулы отдыхали только они, а учителя, методисты и чиновники экстренно изучали новые правила лицензирования и аккредитации, осваивали учебные программы и в рекордные сроки писали новые. К 1 сентября Россия привезла во все крымские школы комплекты учебников по всем предметам. Как рассказали нам в министерстве образования, науки и молодежи Крыма, сложности возникли с учебниками на крымско-татарском языке, который указом президента России был закреплен как официальный язык республики вместе с русским и украинским.

«У нас не было полноценного доступного обучения на крымско-татарском языке при Украине, — говорят в министерстве, — Это была выдуманная, наигранная проблема, но решить ее удалось только в составе России. Мы учились по устаревшим учебникам на крымско-татарском — Киев переводил примерно по одному в год, а срок жизни учебника – всего пять лет. В течение 2015 года мы разработали четыре программы изучения крымско-татарского языка, перевели и издали 44 наименования школьных учебников для школьников с первого по девятый классы по всем предметам. Это была титаническая работа, аналогов которой нет ни у кого, нам пришлось самим создавать ее. Зато этот шаг позволил снять многолетнее напряжение, возникшее на национальной почве. Норму закона мы привели в фактическое исполнение — официальный язык республики стал доступным в школах».

Когда родитель отдает ребенка в школу российского Крыма, он выбирает, на каком языке будет проходить его обучение с первого по девятый класс. По сведениям Минобразования, наблюдается снижение интереса к украинскому языку (сейчас на нем обучается 371 ученик — это 0,2% от общего числа крымских школьников) и увеличение интереса к крымско-татарскому (5600 учеников — 3% от общего числа). В республике действуют 15 школ с крымско-татарским языком в качестве основного и одна школа с украинским языком. Кроме того, сохранять, использовать и изучать свои родные языки в Крыму могут представители армянской, греческой, болгарской, немецкой диаспор.

России пришлось серьезно вложиться в крымские школы, чтобы дотянуть их до госстандартов лицензирования и аккредитации. Срок получения лицензии заканчивается для крымчан 1 сентября 2018 года — за это время еще 16% школ должны будут продемонстрировать свою обновленную материально-техническую базу. Охрана, ограждения вокруг зданий, камеры наблюдения, пожарные сигнализации появляются в школах, где несколько лет назад сыпались потолки и обваливалась кровля. Пока что 114 крымских школ не могут получить положительное заключение Роспотребнадзора из-за своего плачевного состояния, в котором они встретили русскую весну.

«Но больше нас заботит процедура государственной аккредитации, — признаются в Минобразования. — Наполнение и содержание школьной программы должно соответствовать российским стандартам, а это и учебные планы, и их правильная реализация. Каждой школе дано 105 дней на прохождение аккредитации, сегодня положительное заключение есть у 356 школ Крыма».

Крымские учителя с 2014 года проходят курсы повышения квалификации и переподготовки, а школьники – постепенно знакомятся с ЕГЭ. В следующем году крымчане в последний раз смогут выбирать между ЕГЭ или ГВЭ (государственным выпускным экзаменом), после чего полностью перейдут на сдачу единой для России аттестации по нормам ЕГЭ. В 2014 году на единый государственный экзамен решились 5% крымских выпускников, а предварительные подсчеты 2018 года предсказывают, что ЕГЭ готовых сдавать 78% учащихся.

«С одной стороны, этот процент говорит о том, что крымские школьники стали более уверены в своих знаниях, — считают в Министерстве. — С другой, понятно, что многие перестраховываются и не хотят связываться с дополнительными испытаниями от вузов при предъявлении результатов ГВЭ. С баллами ЕГЭ поступать намного проще, да и уровень образования в Крыму уверенно выходит на уровень среднего по России. У нас регулярно проводятся срезы знаний и проверочные работы, как по всей стране, и мы, начиная с четвертых классов, видим объективную картину, и уже понимаем, по каким предметам подтянуться, как перестроить систему обучения, чтобы к 11 классу не удивиться, что ребенок ничего не знает. Теперь мы можем продуктивно использовать образовательное время, а не просто рисовать оценки в аттестатах, как раньше».

Названия крымских школ, имена крымских школьников уже звучат на всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. С главными призами в Крым возвращаются школьники всех классов — от первоклашек до выпускников. Но главную «пятерку» российскому полуострову точно можно ставить за патриотизм, считают в республиканском министерстве.