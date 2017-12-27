Лавров: Боевики «Джебхат ан-Нусры» получают поддержку извне

Москва, 27 декабря. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть данные, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 получают поддержку извне.

По словам министра, сирийская армия вместе со своими союзниками при поддержке российской стороны «теснит нусровцев».

«Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне», — заявил министр.

Он также отметил, что в случае рецидива террористической активности в САР ВКС РФ будут максимально поддерживать действия сирийской армии. Именно с этой целью было принять решение о постоянном базировании российских военных сил в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии. Она заключается в разгроме международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.