Сирия: САА наступает на отказавшихся капитулировать в Бейт-Джинне боевиков

В анклаве боевиков, расположенном в районе населенного пункта Бейт-Джинн, что восточнее Голанских высот, САА удалось добиться стратегического преимущества. Более того, местных боевиков даже удалось склонить к переговорам. Однако эти инициативы не возымели действия, и перемирие не продержалось и суток.

Напомним, ранее бойцы сирийской армии ощутимо продвинулись в окрестностях Бейт-Джинна. Наступательные действия, перемежавшиеся с мощными артобстрелами горных укреплений боевиков, привели к тому, что террористы решились на переговоры. Однако впоследствии они были сорваны. Теперь сирийская армия продолжает с боями продвигаться по горам в окрестностях Бейт Джинна. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео со свежезахваченной позиции на одном из Бейт-Джиннских холмов.

Пока не известно, будет ли организована вторая попытка переговоров. Напомним, в прошлый раз боевикам было предложено м сложить оружие, в этом случае местные попали бы под амнистию. Несогласные на сдачу оружия и прекращение борьбы с САА были бы вывезены в Даръа или Идлиб. А, террористы, приехавшие в Бейт-Джинн с территории Израиля через Даръа, должны были быть возвращены обратно в провинцию. Сирийская армия, в свою очередь, согласно предложению, восстанавливает контроль над всеми военными объектами и базами в долине, которые она имела до 2011 года.