Сирия новости 27 декабря 12.30: при взрыве в Дейр-эз-Зоре погиб мирный житель, «Джейш аль-Изза» обстреляла САА в Хаме

Сирия, 27 декабря. Мирный житель поселения Дейр-эз-Зора погиб при взрыве мины ИГ1, боевики «Джейш аль-Изза» открыли огонь по позициям САА в Хаме, «Джейш аль-Ислам» отпускает пленных из Восточной Гуты. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе, ведет бои с САА в Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: отпускает пленных из осажденных районов Восточной Гуты.

Сирийская свободная армия (ССА): взяла в плен четырех бойцов SDF в Алеппо, противостоит ИГ в Даръа.

Международная коалиция: нанесла удары по поселению Дейр-эз-Зора, в результате чего погибло более 10 мирных сирийцев.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что командование правительственной армии САР заключило соглашение с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам». В результате длительных переговоров исламисты обязались отпустить пленных мирных жителей из осажденных районов Восточной Гуты. Подчеркивается, что многим освобожденным сирийцам требуется медицинская помощь. По данным Al-Masdar News, радикалы передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) первую группу пленников. Мирных жителей Гуты уже доставили в сирийскую столицу для прохождения лечения.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Военный источник передает в социальной сети Twitter (@MGhorab3), что боевики «свободной армии» взяли в плен четырех ополченцев Демократических сил Сирии (SDF). По данным автора публикации, исламисты ССА арестовали курдов к северу от города Манбидж.

Ранее сообщалось, что в связи с наращиванием в регионе контингента ВС Турции, а также активными обстрелами курдских позиций со стороны турецкой армии и ССА, «демократическая армия» перебросила к Манбиджу подкрепление.

Провинция Хомс

Боевики вооруженной оппозиции в очередной раз нарушили режим прекращения огня, установленный в провинции Хомс. Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1), что радикалы атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Маръямай на севере региона. По данным автора публикации, солдаты Сирийской арабской армии (САА) отбили нападение боевиков. В настоящее время армия САР ведет интенсивный обстрел зон дислокации повстанцев.

Напомним, российские наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения перемирия на севере Хомса. Сообщается, что перестрелки на мирных территориях региона начинают радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр эз-Зор прогремел взрыв, передает Almanar News. По данным информационного агентства, мина, заложенная при отступлении террористами «Исламского государства»1, сдетонировала в районе поселения Аль-Шахил. В результате происшествия погиб мирный житель населенного пункта, еще один гражданский получил ранения.

Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции нанесли удары по городу Хаджин. В результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло не менее 10 мирных жителей населенного пункта.

Провинция Даръа

На территории провинции Даръа наблюдаются конфликты между группировками, входящими в Сирийскую свободную армию (ССА). Информационное агентство Almanar News передает, что в городе Джасем боевики ССА проникли в центр гражданской обороны, организованный одной из группировок «свободной армии», и вынесли оттуда все оборудование.

В это время на западе региона продолжается противостояние между ССА и террористами группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы казнили мирного жителя одного из поселений из-за подозрений его в связях с ССА.

Провинция Идлиб

В городе Салкин на северо-западе провинции Идлиб взорвалась мина, сообщает информационное агентство Almanar News. В результате происшествия нейтрализован боевик коалиции «Тахрир аш-Шам», еще несколько человек получили ранения.

На юге региона террористы «Джебхат ан-Нусры» взяли в плен мирного жителя, передает Almanar News.

Также информагентство пишет, что в западной части провинции найдены тела двух человек, погибших при неизвестных обстоятельствах.

Провинция Хама

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Джанина на востоке провинции Хама. Об этом пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продвигается к городу Абу Дали. Информагентство Almanar News пишет, что к востоку от стратегического поселения идут ожесточенные бои между солдатами армии САР и радикалами «Тахрир аш-Шам».

Боевики «Джейш аль-Изза» выпустили несколько ракет по позициям САА в районе населенного пункта Сафсания на юго-западе провинции Хама, передает местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)