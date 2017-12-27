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Ирак: спикер парламента Курдистана заявил об отставке
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    Ирак: спикер парламента Курдистана заявил об отставке

    12:34  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:34  27 Декабря 2017
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    Ирак: спикер парламента Курдистана заявил об отставке

    Эрбиль, 27 декабря. Спикер парламента курдской автономии Ирака Юсуф Мухаммед официально заявил о том, что покидает свой пост.

    Курдский канал Rudaw сообщил, что данное заявление председатель парламента автономии сделал после того, как его партия «Горран» («Перемены») вышла из состава правительства Курдистана.

    Отмечается, что в курдской автономии сейчас происходят значительные политические потрясения. Движение «Горран» и партия «Исламская группа» покинули региональное правительство на фоне протестов, которые происходят в автономии. Акции протестов прошли из-за сокращения зарплат госслужащим, на которое был вынужден пойти Эрбиль по причине значительного уменьшения доли Курдистана в бюджете Ирака.

    Ранее сообщалось, что Багдад ввел ряд санкций против Иракского Курдистана после проведения Эрбилем референдума о независимости автономии, который состоялся 25 сентября текущего года.

    Ирак: спикер парламента Курдистана заявил об отставке

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #багдад #парламент #эрбиль
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