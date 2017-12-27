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Новости Сирии
Лавров рассказал об основной цели конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
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    Лавров рассказал об основной цели конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

    11:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:04  27 Декабря 2017
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    Лавров рассказал об основной цели конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

    Москва, 27 декабря. Целью конгресса национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января, является создание репрезентативной базы для запуска конституционной реформы, сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия которой, конечно же, должны согласовать сами сирийцы и в этом смысле выполнить положение резолюции 2254 о необходимости диалога между правительством и всем, всем, подчеркну еще раз, спектром оппозиции», — цитирует Лаврова РИА Новости.

    Как сообщил глава российского МИД, Москва уверена, что конгресс нацдиалога Сирии поможет ООН установить прямой диалог между оппозицией и Дамаском в Женеве.

    Переговоры по Сирии в Женеве, декабрь 2017 года

    По словам Лаврова, астанинский процесс уже доказал свою результативность, подтолкнув мировое сообщество к возобновлению переговоров по Сирии. Конгресс национального диалога в Сочи также должен способствовать этому процессу, отметил дипломат.

    «Конгресс национального диалога Сирии, нет сомнений в этом, будет помогать спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог, без каких-либо преднавязанных условий, в Женеве. Прежде всего, по вопросам конституции, подготовки к выборам», — подчеркнул Лавров.

    Напомним, восьмой раунд переговоров по Сирии завершился в Женеве 14 декабря, видимых результатов он не принес. Делегации оппозиции и правительства так и не перешли к прямому диалогу. По мнению политиков и экспертов, основной причиной этого стала изначально не переговорная позиция оппозиционеров: они требовали отставки президента САР Башара Асада.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #мид рф #переговоры #конгресс национального диалога
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