Лавров рассказал об основной цели конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 27 декабря. Целью конгресса национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января, является создание репрезентативной базы для запуска конституционной реформы, сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия которой, конечно же, должны согласовать сами сирийцы и в этом смысле выполнить положение резолюции 2254 о необходимости диалога между правительством и всем, всем, подчеркну еще раз, спектром оппозиции», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как сообщил глава российского МИД, Москва уверена, что конгресс нацдиалога Сирии поможет ООН установить прямой диалог между оппозицией и Дамаском в Женеве.

По словам Лаврова, астанинский процесс уже доказал свою результативность, подтолкнув мировое сообщество к возобновлению переговоров по Сирии. Конгресс национального диалога в Сочи также должен способствовать этому процессу, отметил дипломат.

«Конгресс национального диалога Сирии, нет сомнений в этом, будет помогать спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог, без каких-либо преднавязанных условий, в Женеве. Прежде всего, по вопросам конституции, подготовки к выборам», — подчеркнул Лавров.

Напомним, восьмой раунд переговоров по Сирии завершился в Женеве 14 декабря, видимых результатов он не принес. Делегации оппозиции и правительства так и не перешли к прямому диалогу. По мнению политиков и экспертов, основной причиной этого стала изначально не переговорная позиция оппозиционеров: они требовали отставки президента САР Башара Асада.