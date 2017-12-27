Лавров: Конгресс нацдиалога Сирии создаст прямой контакт между властью и оппозицией

Москва, 27 декабря. Конгресс национального диалога Сирии будет способствовать созданию прямого диалога между оппозицией и официальными властями страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Ахмадом Джерба обратил внимание, что на данный момент необходимо «создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы» в САР. Министр отметил, что необходимо создать прямой контакт между правительством и оппозицией.

Глава МИД РФ напомнил о том, что встречи в Астане активизировали межсирийские переговоры после «десятимесячной паузы». По его мнению, такой же толчок может дать и Конгресс нацдиалога в Сочи.

«Точно так же и Конгресс национального диалога Сирии, нет сомнений в этом, будет помогать спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог, без каких-либо преднавязанных условий, в Женеве», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что это мероприятие получило широкую поддержку у сирийцев. На встречу приглашены также внешние оппозиционеры, «включая тех, кто объединился в делегацию на переговорах с правительством на женевском треке».