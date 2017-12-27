Сирия в телефонном разговоре Лаврова и Тиллерсона: какова позиция США по мирному урегулированию конфликта

По информации, опубликованной на официальном сайте МИД РФ, во вторник между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Рексом Тиллерсоном состоялся телефонный разговор, одной из тем которого стала Сирия:

«Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254 и стимулирования прямых переговоров между Правительством САР и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий», — сообщает МИД РФ.

Отмечается, что разговор был инициирован американской стороной.

Напомним, представители Соединенных Штатов Америки ранее положительно отзывались об инициативе России провести в Сочи Конгресс национального диалога Сирии. В частности, спецпредставитель президента США по борьбе с террористической организацией ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) Бретт Макгерк ранее заявил, что Конгресс может поддержать переговоры в Женеве:

«Мы обсуждали с русскими это, что именно они имеют в виду. И они сказали, что в Сочи соберутся сирийцы, и потом что случится в Сочи — впишется в Женеву. Если это так, то это может поддержать женевский процесс».

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) обсудил с заместителем директора Института истории и политики МПГУ, политологом, кандидатом исторических наук Владимиром Шаповаловым настоящую позицию Соединенных Штатов относительно мирного урегулирования сирийского конфликта вообще и Конгресса национального диалога Сирии в частности:

«Я не стал бы вести речь о том, что США полностью меняют свою позицию с минуса на плюс, потому что сохраняются инциденты, сохраняется поддержка Соединенными Штатами тех или иных групп боевиков, сохраняется, в конце концов, незаконно оккупированные США территории Сирии, в частности, территория в районе Ат-Танф в провинции Хомс. По сути, это акт оккупации».

Тем не менее, наш собеседник признает, что последние сигналы, в том числе, вчерашние телефонные переговоры по инициативе Рекса Тиллерсона, нужно рассматривать как достаточно серьезный шаг к позитивному переосмыслению Соединенными Штатами той колоссальной политической, дипломатической и миротворческой работой, которую ведет Россия в Сирии по нормализации ситуации и выстраиванию мирного процесса после завершения стадии военного конфликта:

«Данное переакцентирование Соединенными Штатами своих взглядов и стремление пойти навстречу России связано с той ролью, которую взяла на себя Россия в Сирии. Эта роль оказалась не под силу никому, в том числе, Соединенным Штатам и в данный момент именно Россия является модератором процесса мирного урегулирования, и именно Россия доказала всю серьезность своих намерений. Россия отстояла суверенитет сирийского государства, Россия совместно с сирийскими правительственными войсками уничтожила основную часть боевиков ИГИЛ. В настоящий момент очевидно, что от воли и желания России зависит очень многое в сирийском процессе».

Эксперт подчеркнул, что позиция России является максимально конструктивной, а достижения России на дипломатическом фронте не менее важны и ценны, чем в плане военного противостояния боевикам террористических группировок:

«Именно России удалось сблизить позиции Башара Асада и его оппонентов, именно России удалось усадить их за стол переговоров. От того, каким образом будет проходить переговорный процесс, в том числе, в формате сочинского процесса, зависит будущее не только Сирии, но и всего Ближнего Востока. И если Соединенные Штаты хотя бы в малой степени ориентированы на мир и нормализацию отношений, они не могут не поддержать позицию России».

Наш собеседник абсолютно уверен, что Конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи, будет успешным, потому что России прилагает максимум усилий в этом направлении, и благодаря этим усилиям практически все стороны политического процесса в Сирии: и правительство, и разнообразные оппоненты правительства, по всей вероятности, все-таки примут участие в этом Конгрессе:

«Поскольку России удалось включить в этот процесс практически все заинтересованные группы внутри Сирии и практически все заинтересованные государства, которые прямо или косвенно включены в сирийский конфликт. Факт того, что именно в Сочи произойдет самая представительная встреча по процессу мирного урегулирования, чего, например, не хватало до настоящего времени женевскому формату, а также то, насколько тщательно ведется подготовка сочинского Конгресса, вселяет уверенность в то, что его результаты будут успешны. Конгресс национального диалога заложит фундамент, на котором будет построено политическое будущее Сирийской Арабской Республики».

1 Организация запрещена на территории РФ.