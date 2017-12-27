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Общество
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Украина
Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника
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    Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника

    12:39  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  27 Декабря 2017
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    Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника

    Одесса, 27 декабря. Большинство жителей Одессы выступили против сноса памятника Екатерине II, за который выступают националисты группировки С14 (запрещена в России). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра «Пульс».

    По данным социологов, в опросе приняли участие 800 одесситов, опрос проводился 24-25 декабря текущего года.

    Отмечается, что абсолютное большинство одесситов (более 81%) категорически против сноса монумента, пишет «ПолитНавигатор».

    «Доля тех, кто выступал в поддержку искового заявления С14, составила 4%», — рассказала руководитель социологического центра Елена Князева.

    Пользователи Сети продолжают возмущаться идеей властей о демонтаже памятника. Некоторые, конечно, шутят по этому поводу, предлагая признать Екатерину II «великой украинкой».

    Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника

    Другие пользователи считают, что снос монумента — «символическое убийство города». 

    Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника

    В среду, 27 декабря, свое решение по данному вопросу (сносу памятника — Прим.ред.) вынесет апелляционный административный суд Одесской области.

    Напомним, в ноябре этого года консорциум по изучению терроризма при университете американского штата Мэриленд (TRAC) включил киевскую националистическую организацию С14 («Сич») в глобальную базу террористов.

    Автор: Дана Балан
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    #памятник #украина #одесса #екатерина ii #декоммунизация
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