Давайте признаем Екатерину II «великой украинкой»: одесситы выступили против идеи сноса памятника

Одесса, 27 декабря. Большинство жителей Одессы выступили против сноса памятника Екатерине II, за который выступают националисты группировки С14 (запрещена в России). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра «Пульс».

По данным социологов, в опросе приняли участие 800 одесситов, опрос проводился 24-25 декабря текущего года.

Отмечается, что абсолютное большинство одесситов (более 81%) категорически против сноса монумента, пишет «ПолитНавигатор».

«Доля тех, кто выступал в поддержку искового заявления С14, составила 4%», — рассказала руководитель социологического центра Елена Князева.

Пользователи Сети продолжают возмущаться идеей властей о демонтаже памятника. Некоторые, конечно, шутят по этому поводу, предлагая признать Екатерину II «великой украинкой».

Другие пользователи считают, что снос монумента — «символическое убийство города».

Если в Одессе свалят памятник Екатерине - это, конечно, будет означать символическое убийство города. — Egor Holmogorov (@holmogorov) December 22, 2017

В среду, 27 декабря, свое решение по данному вопросу (сносу памятника — Прим.ред.) вынесет апелляционный административный суд Одесской области.

Напомним, в ноябре этого года консорциум по изучению терроризма при университете американского штата Мэриленд (TRAC) включил киевскую националистическую организацию С14 («Сич») в глобальную базу террористов.