Маск пообещал выпустить электропикап Tesla в 2019 году

Москва, 27 декабря. Основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск планирует выпустить электропикап после выхода Tesla Model Y. По его словам, в 2019 году выйдет сразу два электромобиля.

«Я обещаю, что мы создадим пикап сразу вслед за Model Y. Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерский и инженерных деталей», — опубликовал Маск на своей странице в Twitter.

Напомним, что американская компания Tesla Inc. В октябре представила прототип электрического грузовика Semi с технологией самоуправления. Выступая на презентации, Маск заявил, что выпуск первого электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования топлива, передает «Вечерняя Москва».

Отметим, что серийный выпуск Tesla Semi намечен на 2019 год.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона. Пост увидели подписчики предпринимателя, однако потом номер был поспешно удален.