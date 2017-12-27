Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Новогодний open air ждет жителей Кемерово в ночь на 1 января
Технологии
Маск пообещал выпустить электропикап Tesla в 2019 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Маск пообещал выпустить электропикап Tesla в 2019 году

    12:02  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:02  27 Декабря 2017
    203

    илон маск

    Москва, 27 декабря. Основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск планирует выпустить электропикап после выхода Tesla Model Y. По его словам, в 2019 году выйдет сразу два электромобиля.

    «Я обещаю, что мы создадим пикап сразу вслед за Model Y. Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерский и инженерных деталей», — опубликовал Маск на своей странице в Twitter.

    Напомним, что американская компания Tesla Inc. В октябре представила прототип электрического грузовика Semi с технологией самоуправления. Выступая на презентации, Маск заявил, что выпуск первого электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования топлива, передает «Вечерняя Москва».

    Отметим, что серийный выпуск Tesla Semi намечен на 2019 год.

    Ранее сообщалось, что основатель Tesla случайно опубликовал в Twitter номер своего телефона. Пост увидели подписчики предпринимателя, однако потом номер был поспешно удален.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #илон маск #tesla #авто
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        321
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        230
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        450
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        313