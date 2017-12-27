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Общество
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Политика
Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии
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    Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии

    11:42  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  27 Декабря 2017
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    Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии

    Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что главной антитеррористической задачей РФ в Сирии является разгром международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ).

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи главы российской дипломатии с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.

    Лавров подчеркнул, что основная борьба с международной террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) уже позади.

    «Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром «Джебхат ан-Нусры», — отметил он.

    Ранее министр также заявил, что исламские боевики получают поддержку извне.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #лавров
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