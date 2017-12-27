Лавров назвал главную антитеррористическую задачу РФ в Сирии

Москва, 27 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что главной антитеррористической задачей РФ в Сирии является разгром международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ).

Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи главы российской дипломатии с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.

Лавров подчеркнул, что основная борьба с международной террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) уже позади.

«Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром «Джебхат ан-Нусры», — отметил он.

Ранее министр также заявил, что исламские боевики получают поддержку извне.

1 Организация запрещена на территории РФ.