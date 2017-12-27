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Новости Сирии
Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ
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    Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

    11:42  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  27 Декабря 2017
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    Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

    Москва, 27 декабря. Террористической организации ИГ1 (группировка запрещена в России) в Сирии нанесен решающий удар, ясно, что основная борьба уже позади. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам российского министра, наблюдаются позитивные перемены в Сирийской Арабской Республике, передает РИА Новости

    Лавров подчеркнул, что боевикам ИГ нанесен решающий удар.

    Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

    «И хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются либо перегруппироваться в Сирии, либо бежать за границу, но ясно, что основная борьба уже позади», — отметил глава российского ведомства в ходе встречи с лидером блока сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Ахмадом Джерба.

    Ранее Лавров заявил, что террористы «Джебхат ан-Нусры»1 получают поддержку извне. Он также отметил, что армия САР при поддержке российской стороны «теснит боевиков этой группировки».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #иг #лавров #мид рф
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