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Дейр-эз-Зор: ВС САР подготовили первую группу отрядов самообороны
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    Дейр-эз-Зор: ВС САР подготовили первую группу отрядов самообороны

    11:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  27 Декабря 2017
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    Дейр-эз-Зор: ВС САР подготовили первую группу отрядов самообороны

    Дейр-эз-Зор, 27 декабря. В административном центре провинции Дейр-эз-Зор состоялся первый выпуск группы отрядов местной самообороны.

    Сирийский информационный портал «САНА» сообщил со ссылкой на местные источники, что в населенном пункте Дейр-эз-Зор состоялся выпуск группы, задачей которой станет поддержание безопасности и стабильности в регионе. Губернатор провинции Мухаммад Ибрагим Самра подчеркнул во время выступления перед бойцами самообороны, что жители провинции с готовностью вступают в ряды ополчения для того, чтобы стать полноправными союзниками Сирийской арабской армии.

    Губернатор Дейр-эз-Зора отметил, что ополченцы прошли полный курс военной подготовки и намерены защищать жизни своих сограждан от террористов, а также оказывать помощь беженцам в возвращении их свои дома. В ближайшее время бойцы приступят к патрулированию города и его окрестностей. Ранее сообщалось, что в пустынных районах провинции все еще могут скрываться отряды террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Дейр-эз-Зор: ВС САР подготовили первую группу отрядов самообороны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #самооборона
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