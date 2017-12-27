«Буду биться до конца»: открывший стрельбу на фабрике в Москве объяснил свои мотивы

Москва, 27 декабря. Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который ранее застрелил охранника предприятия и забаррикадировался внутри здания, объявил, что будет биться до конца.

«Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца», — цитирует экс-главу предприятия Business FM.

Кроме того, Аверьянов заявил, что у него незаконно отобрали фабрику, а также признался, что у него восемь детей.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина вооружен карабином «Сайга».

Отметим, здание фабрики, которое расположено на улице Иловайской на юге Москвы, в данный момент окружено сотрудниками правоохранительных органов. На месте также присутствуют бойцы спецподразделения СОБР.