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«Буду биться до конца»: открывший стрельбу на фабрике в Москве объяснил свои мотивы
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    «Буду биться до конца»: открывший стрельбу на фабрике в Москве объяснил свои мотивы

    11:44  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  27 Декабря 2017
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    «Буду биться до конца»: открывший стрельбу на фабрике в Москве объяснил свои мотивы

    Москва, 27 декабря. Бывший хозяин фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который ранее застрелил охранника предприятия и забаррикадировался внутри здания, объявил, что будет биться до конца.

    «Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца», — цитирует экс-главу предприятия Business FM.

    Кроме того, Аверьянов заявил, что у него незаконно отобрали фабрику, а также признался, что у него восемь детей.

    Напомним, ранее стало известно, что мужчина вооружен карабином «Сайга».

    Отметим, здание фабрики, которое расположено на улице Иловайской на юге Москвы, в данный момент окружено сотрудниками правоохранительных органов. На месте также присутствуют бойцы спецподразделения СОБР.   

    Автор: Федор Веснин
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