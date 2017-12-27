Ирак требует вывода курдского ополчения пешмерга из провинции Дияла

Багдад, 27 декабря. Правительственные войска Ирака и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» потребовали от Эрбиля вывода военизированных формирований из северной провинции Дияла.

Командир курдских сил безопасности Симко Али сообщил информационному агентству «БасНьюс», что накануне армия Ирака потребовала от подразделений сил пешмерга в населенном пункте Шейх Бава покинуть районы Гармияна в северной провинции Дияла и вернуться к границам, которые контролировались курдами на 2003 год.

Иракская армия заявила, что получила подобный приказ о занятии курдских территорий от премьер-министра страны Хейдара аль-Абади. Отмечается, что на данный момент силы пешмерга не получали никаких приказов о выходе из данного района.

По приказу Эрбиля курды развернули дополнительные силы на линии соприкосновения с армией Ирака около контрольно-пропускного пункта Калла в районе Джавлала.