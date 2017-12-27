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Ирак требует вывода курдского ополчения пешмерга из провинции Дияла
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    Ирак требует вывода курдского ополчения пешмерга из провинции Дияла

    11:36  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:37  27 Декабря 2017
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    Ирак требует вывода курдского ополчения пешмерга из провинции Дияла

    Багдад, 27 декабря. Правительственные войска Ирака и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» потребовали от Эрбиля вывода военизированных формирований из северной провинции Дияла.

    Командир курдских сил безопасности Симко Али сообщил информационному агентству «БасНьюс», что накануне армия Ирака потребовала от подразделений сил пешмерга в населенном пункте Шейх Бава покинуть районы Гармияна в северной провинции Дияла и вернуться к границам, которые контролировались курдами на 2003 год.

    Иракская армия заявила, что получила подобный приказ о занятии курдских территорий от премьер-министра страны Хейдара аль-Абади. Отмечается, что на данный момент силы пешмерга не получали никаких приказов о выходе из данного района.

    По приказу Эрбиля курды развернули дополнительные силы на линии соприкосновения с армией Ирака около контрольно-пропускного пункта Калла в районе Джавлала.

    Ирак требует вывода курдского ополчения пешмерга из провинции Дияла

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #пешмерга #дияла
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