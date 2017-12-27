В Киеве признались, что Украина — «больной человек Европы»

Киев, 27 декабря. Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что на Украине люди заняты спасением своих семей, а не государства.

«Сейчас Украина — это больной человек Европы», — констатировал эксперт, отметив, что в стране из-за войны и испытаний начался «большой развод».

По его словам, на сегодняшний день можно увидеть, что население Украины занято собственным спасением, а не сохранением государства. Ермолаев указал на то, что все происходящее отражается на демографических, социальных и экономических показателях, передает издание «Политнавигатор».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко может достичь рекордных показателей по наращиванию внешнего долга государства, он уже обогнал по этому показателю своего предшественника Виктора Януковича.

По словам украинского экономиста Анатолия Пешко, политика, которую проводят украинские власти, является геноцидом народа, об этом свидетельствуют все реформы, которые проводит Киев.