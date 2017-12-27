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Новости Сирии
Сирийцы, живущие за границей, должны принять участие в утверждении новой конституции – Лаврентьев
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    Сирийцы, живущие за границей, должны принять участие в утверждении новой конституции – Лаврентьев

    11:58  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:58  27 Декабря 2017
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    Сирийцы, живущие за границей, должны принять участие в утверждении новой конституции – Лаврентьев

    Астана, 27 декабря. Граждане Сирии, которые в настоящее время живут в других государствах, должны принять участие в утверждении новой конституции САР, считает спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

    Лаврентьев подчеркнул, что утверждение новой конституции Сирии будет проходить в основном на территории САР, но не только на ней, и участие в этом процессе должны принять все представители сирийского народа.

    «Утверждение новой конституции в любом случае будет проходить не только на территории Сирии: в основном на территории Сирии, но в нем должны участвовать практически все представители сирийского народа, в том числе и те, которые проживают за рубежом, коих в настоящее время насчитывается несколько миллионов человек», — сообщил Лаврентьев РИА Новости.

    По данным бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления ООН по делам беженцев, в настоящее время внутри САР находится порядка семи миллионов беженцев, за ее границами – около пяти миллионов.

    Сирийцы, живущие за границей, должны принять участие в утверждении новой конституции – Лаврентьев

    Напомним, накануне в Астане завершился восьмой раунд переговоров по Сирии. На нем страны-гаранты анонсировали проведение конгресса национального диалога Сирии 29 и 30 января в Сочи. Его будет предварять подготовительная встреча, которая состоится 19 и 20 января. Планируется, что на форуме будет заложена основа для работы над новой сирийской конституцией.

    Инициатором проведения конгресса в Сочи стал президент РФ Владимир Путин. К участию в нем приглашаются все стороны сирийского конфликта, а также представители международных организаций в качестве наблюдателей. Ранее, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, однако значимых результатов он не принес: делегация сирийской оппозиции прибыла в Женеву с изначально не переговорной позицией, требуя отставки президента САР Башара Асада.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #конституция #лаврентьев #конгресс национального диалога
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