Сирийцы, живущие за границей, должны принять участие в утверждении новой конституции – Лаврентьев

Астана, 27 декабря. Граждане Сирии, которые в настоящее время живут в других государствах, должны принять участие в утверждении новой конституции САР, считает спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

Лаврентьев подчеркнул, что утверждение новой конституции Сирии будет проходить в основном на территории САР, но не только на ней, и участие в этом процессе должны принять все представители сирийского народа.

«Утверждение новой конституции в любом случае будет проходить не только на территории Сирии: в основном на территории Сирии, но в нем должны участвовать практически все представители сирийского народа, в том числе и те, которые проживают за рубежом, коих в настоящее время насчитывается несколько миллионов человек», — сообщил Лаврентьев РИА Новости.

По данным бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления ООН по делам беженцев, в настоящее время внутри САР находится порядка семи миллионов беженцев, за ее границами – около пяти миллионов.

Напомним, накануне в Астане завершился восьмой раунд переговоров по Сирии. На нем страны-гаранты анонсировали проведение конгресса национального диалога Сирии 29 и 30 января в Сочи. Его будет предварять подготовительная встреча, которая состоится 19 и 20 января. Планируется, что на форуме будет заложена основа для работы над новой сирийской конституцией.

Инициатором проведения конгресса в Сочи стал президент РФ Владимир Путин. К участию в нем приглашаются все стороны сирийского конфликта, а также представители международных организаций в качестве наблюдателей. Ранее, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, однако значимых результатов он не принес: делегация сирийской оппозиции прибыла в Женеву с изначально не переговорной позицией, требуя отставки президента САР Башара Асада.