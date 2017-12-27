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Взрыв прогремел в Луганске, есть погибшие и раненые
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    Взрыв прогремел в Луганске, есть погибшие и раненые

    11:29  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:29  27 Декабря 2017
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    Взрыв прогремел в Луганске, есть погибшие и раненые

    Луганск, 27 декабря. В одной из квартир Луганска произошел взрыв ручной гранаты, в результате которого погиб молодой человек, две девушки получили осколочные ранения. Об этом сообщил представитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Константин Дахненко.

    Пострадавшие девушки 1997 года рождения, получившие осколочные ранения, срочно госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Молодой человек 1994 года рождения погиб на месте. Напомним, что 24 декабря в Луганске от взрыва ручной гранаты погибла женщина, а мужчина получил ранения. Инцидент произошел в квартире одного из многоквартирных домов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #взрыв #лнр #луганск #граната #погибшие
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