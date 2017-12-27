Взрыв прогремел в Луганске, есть погибшие и раненые

Луганск, 27 декабря. В одной из квартир Луганска произошел взрыв ручной гранаты, в результате которого погиб молодой человек, две девушки получили осколочные ранения. Об этом сообщил представитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Константин Дахненко.

Пострадавшие девушки 1997 года рождения, получившие осколочные ранения, срочно госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Молодой человек 1994 года рождения погиб на месте. Напомним, что 24 декабря в Луганске от взрыва ручной гранаты погибла женщина, а мужчина получил ранения. Инцидент произошел в квартире одного из многоквартирных домов.