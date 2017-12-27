Членом ЕС Украине никогда не быть: Порошенко получил «оплеуху» от католического Запада

Киев, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко на пути к евроинтеграции отметил католическое Рождество, однако глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в ближайшее время Украина не станет членом ЕС, заявил киевский политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Корейчук обратил внимание, что Порошенко все сложнее стоить кампанию по избранию на второй президентский срок.

«А пока «католик» Порошенко отмечал Рождество первый раз из двух обещанных на всю страну, он получил очередную публичную антиевроинтеграционную «оплеуху» от католического Запада, — констатирует украинский аналитик. — После которой Банковой все сложнее строить свою президентскую кампанию на светлом европейском будущем».

Он отметил, что речь идет о заявлении Габриэля о том, что в ближайшем будущем ни Украина, ни Турция не станут членами ЕС. Немецкий министр предложил разработать альтернативу их членству в Евросоюзе. Корнейчук добавил, что это было придумано, чтобы откровенно «не посылать» Киев.