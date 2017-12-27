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Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии, более 25 пострадавших
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    Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии, более 25 пострадавших

    11:24  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  27 Декабря 2017
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    Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии, более 25 пострадавших

    Берлин, 27 декабря. Пассажирское судно протаранило опору моста на Рейне в городе Дуйсбург. В результате чрезвычайного происшествия пострадало боле 25 человек. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

    Согласно информации газеты, на борту судна Swiss Crystal находилось всего 129 человек, среди них — 26 членов экипажа.

    Отмечается, что столкновение с опорой моста случилось в минувший вторник, 26 декабря. В результате пострадали 27 человек, все доставлены в медицинские учреждения, пишет АиФ.

    Пассажиры были эвакуированы на другое круизное судно.

    В настоящее время причина и обстоятельства инцидента уточняются, сообщает «ФедералПресс».

    Напомним, в октябре судно Conquistador под флагом Мальты протаранило причал одесского торгового порта.

    Автор: Дана Балан
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    #германия #судно
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