Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии, более 25 пострадавших

Берлин, 27 декабря. Пассажирское судно протаранило опору моста на Рейне в городе Дуйсбург. В результате чрезвычайного происшествия пострадало боле 25 человек. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Согласно информации газеты, на борту судна Swiss Crystal находилось всего 129 человек, среди них — 26 членов экипажа.

Отмечается, что столкновение с опорой моста случилось в минувший вторник, 26 декабря. В результате пострадали 27 человек, все доставлены в медицинские учреждения, пишет АиФ.

Пассажиры были эвакуированы на другое круизное судно.

В настоящее время причина и обстоятельства инцидента уточняются, сообщает «ФедералПресс».

A42 bei Duisburg gesperrt - Hotelschiff rammt Brckenpfeiler auf dem Rhein - Dutzende Verletzte - Ein Hotelschiff mit vielen Gsten aus den Benelux-Staaten ist bei Duisburg gegen den Pfeiler einer Autobahnbrcke gefahren. Laut Polizei wurden fast 30 M... https://t.co/wTy9B5zH4r — Deutschland Germany (@Deutschland_BRD) December 27, 2017

Напомним, в октябре судно Conquistador под флагом Мальты протаранило причал одесского торгового порта.