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Вертолет Ми-8 повредил оба винта при экстренной посадке в Чукотке
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    Вертолет Ми-8 повредил оба винта при экстренной посадке в Чукотке

    11:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:16  27 Декабря 2017
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    Вертолет Ми-8 повредил оба винта при экстренной посадке в Чукотке

    Анадырь, 27 декабря. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Чукотке. Оба винта воздушного судна повреждены, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте проводят проверку по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Чукотке. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба».

    Инцидент произошел в 10.30 по местному времени. Ми-8 компании «ЧукотАВИА» вынужденно приземлился в селе Нутэпэльмен. Повреждены хвостовой и несущий винт. На борту находились пассажиры и трое членов экипажа, никто из них не пострадал.

    Автор: Алексей Громов
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    #ми-8 #чукотка #экстренная посадка
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