Вертолет Ми-8 повредил оба винта при экстренной посадке в Чукотке

Анадырь, 27 декабря. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Чукотке. Оба винта воздушного судна повреждены, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте проводят проверку по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Чукотке. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба».

Инцидент произошел в 10.30 по местному времени. Ми-8 компании «ЧукотАВИА» вынужденно приземлился в селе Нутэпэльмен. Повреждены хвостовой и несущий винт. На борту находились пассажиры и трое членов экипажа, никто из них не пострадал.