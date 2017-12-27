Forbes назвал самых «кассовых» актеров 2017 года

Москва, 27 декабря. Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых «кассовых» киноактеров уходящего года. Список возглавил Вин Дизель: фильмы с его участием собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов.

В 2017 году на широкие экраны вышло две ленты с участием Вин Дизеля: «Форсаж 8» и «Три икса: Мировое господство». На одной только восьмой части «Форсажа» актеру удалось заработать 1,2 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга оказался коллега Вин Дизеля по «Форсажу» — Дуэйн Джонсон, который также снялся в новых «Спасателях Малибу» и ремейке «Джуманджи: Зов джунглей», пишет «ФедералПресс».

Замкнула тройку лидеров израильская актриса Галь Гадот: съемки в «Чудо-женщине» и «Лиге справедливости» принесли ей 1,4 миллиарда долларов.

Также в топ-10 Forbes вошли Эмма Уотсон («Красавица и чудовище»), Джонни Депп, для которого самой кассовой лентой в уходящем году стала пятая часть «Пиратов Карибского моря», Дэйзи Ридли («Звездные войны: последние джедаи»), Том Холланд («Человек-паук: возвращение домой»), Крис Прэтт («Стражи Галактики 2»), Крис Хемсворт («Тор: Рагнарек»), Джон Бойег («Звездные войны: последние джедаи»).

Напомним, ранее «Дни.ру» опубликовали список самых популярных актеров и деятелей культуры России по данным ВЦИОМ.