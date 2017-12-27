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СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве
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    СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

    11:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:24  27 Декабря 2017
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    СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

    Москва, 27 декабря. Стрельбу на территории фабрики в Москве начал бывший хозяин предприятия, который вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. В настоящее время подозреваемый находится на территории фабрики и оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.  

    Об этом рассказали в Главном следственном управлении СК РФ.

    «Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался», — отмечается в релизе СК.

    Напомним, об инциденте на территории фабрики «Меньшивик» стало известно ранее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #стрельба #фабрика #хозяин
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