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Общество
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Украинская сторона неожиданно исключила из обмена тех, кого посчитала нужным — адвокат
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    Украинская сторона неожиданно исключила из обмена тех, кого посчитала нужным — адвокат

    11:31  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:31  27 Декабря 2017
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    Геращенко отобрала к обмену тех, кого посчитала нужным именно она — адвокат

    Святогорск, 27 декабря. Украинская сторона отбирает пленных к обмену на свое усмотрение. Об этом заявляют адвокаты лиц, подлежащих обмену. 

    «Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина (Первый заместитель председателя Верховной рады Украины - ред.) отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек, остались на месте!» — написал адвокат Валентин Рыбин в своем Facebook.

    Напомним, Валентин Рыбин в 2015 году помогал вызволить из плена СБУ журналиста «Невских новостей» Андрея Захарчука. Гражданина Украины Захарчука, который жил и работал в Петербурге, задержали в Николаеве, его обвинили в госизмене. Спустя несколько недель Захарчука обменяли под Луганском на бойцов ВСУ, которые попали в плен в ЛНР.

    Адвокат гражданина Эстонии Владимира Полякова, которого вместе с пятью россиянами готовили к сегодняшнему обмену и содержали в фильтрационном лагере в Святогорске Донецкой области, Татьяна Монтян также сообщила, что их не взяли на обмен.

    «Ему [Полякову] заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то «политическое решение». Возможно, поменяют в январе», — процитировала представителей украинских властей адвокат.

    Между тем, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, которая запланирована на сегодня на 13.00. Ранее ЛНР выразила благодарность президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за содействие в проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #лнр #пленные
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