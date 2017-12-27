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Идлиб: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков три населенных пункта
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    Идлиб: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков три населенных пункта

    11:25  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:26  27 Декабря 2017
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    Идлиб: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков три населенных пункта

    Идлиб, 27 декабря. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают военную операцию против террористов на юге провинции Идлиб.

    Военные источники в САР сообщили, что элитная бригада Сирийской арабской армии «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля добилась очередных успехов в операции на стыке провинций Хама и Идлиб при поддержке российской авиации. Отмечается, что в результате наступления армейцы зачистили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) три населенных пункта.

    На данный момент передовые подразделения значительно продвинулись в северном направлении от города Аль-Саан. Ранее сообщалось, что правительственные войска развивают наступление сразу по двум стратегически важным направлениям с северо-востока провинции Хама и юго-восточной части провинции Алеппо.

    Идлиб: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков три населенных пункта

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #идлиб #силы тигра
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