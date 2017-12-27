Путин: Спасатели России стали символом надежды для миллионов людей во всем мире

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин в видеообращении поздравил спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он высоко оценил работу работников МЧС, которые в 2017 году столкнулись со множеством ЧС техногенного и природного характера.

МЧС России стало для миллионов граждан во всем мире «символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах», сказал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что спасатели находятся на передовой при борьбе с катастрофами различного уровня.

Российский лидер высоко оценил работу тех, кто в любой нештатной ситуации проявляет большой профессионализм, выдержку, собранность.

«Так было и в нынешнем году, когда при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении крупных пожаров, проведении международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии», — сказал Путин.

Президент уверен, что сотрудники МЧС будут беречь традиции ведомства, с честью выполнять свой долг и служить стране. Он пожелал успехов и здоровья, а также поздравил с новогодними праздниками. Видео опубликовано на официальном сайте МЧС России.