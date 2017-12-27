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Путин: Спасатели России стали символом надежды для миллионов людей во всем мире
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    Путин: Спасатели России стали символом надежды для миллионов людей во всем мире

    14:00  27 Декабря 2017
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    Путин: Спасатели России стали символом надежды для миллионов людей во всем мире

    Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин в видеообращении поздравил спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он высоко оценил работу работников МЧС, которые в 2017 году столкнулись со множеством ЧС техногенного и природного характера. 

    МЧС России стало для миллионов граждан во всем мире «символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах», сказал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что спасатели находятся на передовой при борьбе с катастрофами различного уровня.

    Российский лидер высоко оценил работу тех, кто в любой нештатной ситуации проявляет большой профессионализм, выдержку, собранность. 

    «Так было и в нынешнем году, когда при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении крупных пожаров, проведении международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии», — сказал Путин. 

    Президент уверен, что сотрудники МЧС будут беречь традиции ведомства, с честью выполнять свой долг и служить стране. Он пожелал успехов и здоровья, а также поздравил с новогодними праздниками. Видео опубликовано на официальном сайте МЧС России.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #видео
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