Эксперт рассказал об уязвимости боевых смартфонов Израиля

Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ — прим. ред.) должны получить в 2019 году боевые смартфоны на базе Android под названием Shaked Fighting. Гаджет будет выполнен в формфакторе наручных часов и должен улучшить координацию действий бойцов на поле боя. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на разработчика устройства подполковника Орена Мацляча.

Подобные устройства могут быть очень уязвимы в условиях современной войны, так как платформа Android является не самой безопасной, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Стало известно, что командиры израильских подразделений получат рюкзаки с аппаратурой связи, противоударные, водонепроницаемые телефоны и портативные зарядные устройства к ним.

«Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией», — сообщает Мацляч.

Новый боевой смартфон должен позволить владельцам опознавать вражеские цели, военную технику, а сам при этом будет обладать функцией распознавания «свой-чужой». Последнее, должно свести к нолю потери от дружественного огня во время боя. Экипировка уже успешно прошла испытания в одной из боевых подразделений ЦАХАЛ. Массово гаджеты должны поступить в войска в 2019 году.

«Есть две совершенно противоположные позиции. Первая — раз есть электронные гаджеты, то современная ария должна ставить их себе на службу и обеспечивать защиту от проникновения, взлома и слежения. Вторая — это полный запрет на использование смартфонов и других электронных устройств в местах несения службы. Где-то года два назад Эдвард Сноуден сообщал, что АНБ (Агентство национальной безопасности США — прим. ред.) может фиксировать местоположение любого человека на планете. Это привело к тому, что военные запретили держать в казармах личные смартфоны и другие электронные гаджеты», — говорит Александр Власов.

Становится понятно, что командование израильской армии пошло по первому пути и разрешило массово использовать современные цифровые устройства в подразделениях ЦАХАЛ. При этом собеседник ФАН предполагает, что боевые смартфоны будут оснащены программным обеспечением, обеспечивающим высокий уровень защиты информации.

«Не стоит забывать, что в 90-е годы в Израиль перебралось большое количество советских программистов и математиков, которые как раз и работают в этом направлении. Но есть одна проблема — подобные устройства могут быть очень уязвимы в условиях современной войны, так как платформа Android является не самой безопасной», — продолжает эксперт.

Несмотря на наличие защитного ПО, сама операционная система Android имеет множество уязвимостей и «дыр», через которые злоумышленники могут проникнуть на одно из устройств и получить доступ к секретной, стратегически важной информации.

«Туда будет очень легко проникнуть, а дальше: можно просматривать почту, сообщения, фотографии и видеозаписи, сделанные бойцами. Но самая большая опасность для военных — это доступ к геолокации. Можно представить? к каким последствиям приведет ситуация, когда потенциальный противник увидит маршруты передвижения какого-нибудь генерала или целого подразделения. Это очень не хорошо даже в мирное время, не говоря уж о военном», — заключил аналитик.

Россия же пошла другим путем — наши инженеры разработали комплекс разведки управления и связи «Стрелец», который работает на своей операционной системе, обеспечивающей максимальную защиту информации от взлома и перехвата. Кроме того, эти устройства должны бесперебойно работать как в условиях высокого уровня радиоэлектронной борьбы, так и после мощного электромагнитного импульса.