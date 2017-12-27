«Одной рукой помогает, другой — уничтожает»: в Киеве пожаловались на США

Киев, 27 декабря. Заявления США о готовности поделиться с Украиной некими «оборонительными возможностями» являются своеобразным торгом с Россией. При этом Вашингтон одной рукой помогает Киеву, а другой — уничтожает. Таким мнением в интервью украинскому изданию «Страна» поделился директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Обещания США дать Украине даже не оружие, а «оборонительные возможности» баланс сил поменять не сможет. Это банальный инструмент торговли между США и Россией. Параллельно администрация Трампа одобрила решение о частичном приостановлении действия режима беспошлинного ввоза товаров из Украины. Получается, что одной рукой он (Вашингтон — прим. ФАН) нам помогает, а другой рукой уничтожает», — заявил Бортник.

Он отметил, что решение Вашингтона об остановке беспошлинного ввоза товаров относится к более чем 1200 наименованиям товаров.

Комментируя информацию о передаче «оборонительных возможностей», Бортник отметил, что теми технологиями или оружием, которые способны что-то поменять, почему-то никто не делится. «Стрекотня и радары» даже не являются полноценным оружием, рассказал директор института анализа и менеджмента, оценивая сотрудничество Киева и Вашингтона.

Бортник также подчеркнул, что поставка позволит Москве в очередной раз справедливо указать Киеву на противоречащую минским соглашением эскалацию конфликта в Донбассе.