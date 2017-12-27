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Российские школьные автобусы оборудуют мигалками
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    Российские школьные автобусы оборудуют мигалками

    10:47  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  27 Декабря 2017
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    Российские школьные автобусы оборудуют мигалками

    Москва, 27 декабря. С 1 июля 2018 года на школьных автобусах будут устанавливать желтые или оранжевые проблесковые маячки.

    При движении транспортного средства мигалки должны быть включенными. Постановление, устанавливающее дополнительные требования к автобусам, перевозящим детей, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст документа был опубликован на официальном сайте правительства в среду, пишет газета «Известия».

    В пояснительной записке также уточняется, что за руль школьного автобуса может сесть водитель со стажем не менее одного года и с открытой категорией «D». Нововведения направлены на повышение безопасности при перевозке детских групп и минимизацию риска возникновения ДТП.

    Напомним, в ноябре в Ярославской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали 13 детей и водитель. Еще четыре школьника, как сообщали «Дни.ру», пострадали в Москве при столкновении школьного автобуса с каретой скорой помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #россия #автобусы
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