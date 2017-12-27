Сирия: Кабмин САР обсудил вопросы иностранных инвестиций в сирийские компании

Дамаск, 27 декабря. На очередном заседании Кабмина Сирии обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня.

На еженедельном заседании кабинета министров Сирийской арабской республики был поднят вопрос о деятельности компаний, в работе которых задействованы зарубежные фирмы и иностранные инвестиции. Премьер-министр Сирии Имад Хамис поручил профильным ведомствам изучить экономическую эффективность этих предприятий, сферы их деятельности и уровень экономического развития.

Также на заседании обсудили законопроект, касающийся освобождения граждан от уплаты налогов при регистрации актов гражданского состояния, и вопросы предоставления сирийцам медицинских услуг в государственных учреждениях. Было отмечено, что чиновники обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы медицинская помощь гражданам САР предоставлялась на должном уровне, пишет источник.