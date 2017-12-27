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Сирия: Кабмин САР обсудил вопросы иностранных инвестиций в сирийские компании
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    Сирия: Кабмин САР обсудил вопросы иностранных инвестиций в сирийские компании

    11:02  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:02  27 Декабря 2017
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    Сирия: Кабмин САР обсудил вопросы иностранных инвестиций в сирийские компании

    Дамаск, 27 декабря. На очередном заседании Кабмина Сирии обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня.

    На еженедельном заседании кабинета министров Сирийской арабской республики был поднят вопрос о деятельности компаний, в работе которых задействованы зарубежные фирмы и иностранные инвестиции. Премьер-министр Сирии Имад Хамис поручил профильным ведомствам изучить экономическую эффективность этих предприятий, сферы их деятельности и уровень экономического развития.

    Также на заседании обсудили законопроект, касающийся освобождения граждан от уплаты налогов при регистрации актов гражданского состояния, и вопросы предоставления сирийцам медицинских услуг в государственных учреждениях. Было отмечено, что чиновники обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы медицинская помощь гражданам САР предоставлялась на должном уровне, пишет источник.

    Сирия: Кабмин САР обсудил вопросы иностранных инвестиций в сирийские компании

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #имад хамис #инвестиции #кабмин сирии
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