Сирия запускает новый архитектурный эксперимент в Дамаске

Дамаск, 27 декабря. Власти Дамаска начали эксперимент по строительству новых жилых микрорайонов по указу президента Сирии Башара Асада.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в соответствии с президентским указом №66 о создании двух строительных площадок идут работы по новой планировке и застройке города Дамаск. Архитектурный эксперимент получил название «Марота-Сити».

Отмечается, что одна из строительных зон расположена около больницы «Ар-Рази» в квартале Меззе, вторая зона находится в районе Южной кольцевой дороги Дамаска. Руководитель проекта Джамаль аль-Юсеф подчеркнул, что архитектурный эксперимент осуществляется на самом высоком уровне, власти помогают всем гражданам, которые в будущем получат жилье в этих районах, решать юридические и административные вопросы. Возведение всех строений и инфраструктуры новых жилых микрорайонов идет строго по графику, заключил аль-Юсеф.