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Сирия запускает новый архитектурный эксперимент в Дамаске
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    Сирия запускает новый архитектурный эксперимент в Дамаске

    10:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:38  27 Декабря 2017
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    Сирия запускает новый архитектурный эксперимент в Дамаске

    Дамаск, 27 декабря. Власти Дамаска начали эксперимент по строительству новых жилых микрорайонов по указу президента Сирии Башара Асада.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в соответствии с президентским указом №66 о создании двух строительных площадок идут работы по новой планировке и застройке города Дамаск. Архитектурный эксперимент получил название «Марота-Сити».

    Отмечается, что одна из строительных зон расположена около больницы «Ар-Рази» в квартале Меззе, вторая зона находится в районе Южной кольцевой дороги Дамаска. Руководитель проекта Джамаль аль-Юсеф подчеркнул, что архитектурный эксперимент осуществляется на самом высоком уровне, власти помогают всем гражданам, которые в будущем получат жилье в этих районах, решать юридические и административные вопросы. Возведение всех строений и инфраструктуры новых жилых микрорайонов идет строго по графику, заключил аль-Юсеф.

    Сирия запускает новый архитектурный эксперимент в Дамаске

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #башар асад #марота-сити
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