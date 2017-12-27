Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

Донецк, 27 декабря. Обмен пленными между республиками Донбасса — провозгласившими независимость ДНР и ЛНР с одной стороны и Киевом с другой стороны — состоится в среду, 27 декабря.

Ожидается, что обмен будет произведен по формуле «всех на всех». Таким образом, Киев отпустит 306 пленных, а республики — 74.

На днях соответствующей договоренности достигли главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, представитель Украины Виктор Медведчук, также на встрече, посвященной деталям обмена, присутствовал патриарх Кирилл.

Александр Захарченко подчеркнул значительную роль Русской Православной церкви и лично патриарха Кирилла в решении вопроса о полноценном обмене пленными.

Федеральное агентство новостей проводит текстовую трансляцию с места событий, где будет работать корреспондент ФАН. Начало процедуры — предположительно в 13.00 по московскому времени.

Обновлено. По последним данным, украинская сторона решила в последний момент исключить из обмена тех людей, которых посчитала нужным.