Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов
Украина
Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

    10:37  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:38  27 Декабря 2017
    1217

    Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

    Донецк, 27 декабря. Обмен пленными между республиками Донбасса — провозгласившими независимость ДНР и ЛНР с одной стороны и Киевом с другой стороны — состоится в среду, 27 декабря.

    Ожидается, что обмен будет произведен по формуле «всех на всех». Таким образом, Киев отпустит 306 пленных, а республики — 74.

    На днях соответствующей договоренности достигли главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, представитель Украины Виктор Медведчук, также на встрече, посвященной деталям обмена, присутствовал патриарх Кирилл.

    Александр Захарченко подчеркнул значительную роль Русской Православной церкви и лично патриарха Кирилла в решении вопроса о полноценном обмене пленными.

    Федеральное агентство новостей проводит текстовую трансляцию с места событий, где будет работать корреспондент ФАН. Начало процедуры — предположительно в 13.00 по московскому времени. 

    Обновлено. По последним данным, украинская сторона решила в последний момент исключить из обмена тех людей, которых посчитала нужным.

    Показать ещё
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #киев #донбасс #захарченко #лнр #медведчук #пасечник #обмен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076