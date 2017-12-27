Россия не будет оказывать давление на участников Конгресса по Сирии — Лаврентьев

Москва, 27 декабря. Россия не будет оказывать давления на участников Конгресса нацдиалога по Сирии при принятии ими решений. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Высокопоставленный дипломат Александр Лаврентьев заявил, что Москва не будет оказывать давления на участников форума по Сирии. Российская сторона предоставляет площадку для переговоров в Сочи и заинтересована в продвижении политического урегулирования.

«Для нас самое главное, чтобы межсирийский диалог был инклюзивный, то есть были представлены все слои, а дальше пусть сами договариваются. Если что-то не будет получаться, мы будем стараться подсказывать, но ни в коем случае не оказывая какого-то чрезмерного давления», — пояснил спецпредставитель главы государства, его слова приводит РИА Новости.

Лаврентьев подчеркнул, что судьба Сирии находится в руках самих сирийцев. Он назвал важным, чтобы на сочинском форуме, намеченном на 29-30 января, присутствовали все, кто выступает за политический диалог. Участники должны высказаться о том, какой они видят Конституцию страны, а также об организации прозрачных и честный выборов. Дипломат призвал будущих участников Конгресса отбросить предрассудки и высказать видение будущего Сирии.