Один человек погиб при стрельбе на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

Москва, 27 декабря. Один человек погиб в результате стрельбы на территории московского предприятия «Меньшевик». Ранее стало известно, что на территории фабрики началась стрельба.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники полиции оцепили территорию фабрики «Меньшевик» в столице. Как сообщил источник, в результате стрельбы погиб один человек, больше жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно данным других СМИ, стрельбу из ружья по сотрудникам и посетителям фабрики открыл директор фирмы. Также издания сообщают о троих раненых, но данная информация проверяется.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.