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Один человек погиб при стрельбе на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
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    Один человек погиб при стрельбе на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    10:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:38  27 Декабря 2017
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    Один человек погиб при стрельбе на территории фабрики «Меньшевик» в Москве

    Москва, 27 декабря. Один человек погиб в результате стрельбы на территории московского предприятия «Меньшевик». Ранее стало известно, что на территории фабрики началась стрельба.

    По информации Федерального агентства новостей, сотрудники полиции оцепили территорию фабрики «Меньшевик» в столице. Как сообщил источник, в результате стрельбы погиб один человек, больше жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    Согласно данным других СМИ, стрельбу из ружья по сотрудникам и посетителям фабрики открыл директор фирмы. Также издания сообщают о троих раненых, но данная информация проверяется.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #стрельба #фабрика #меньшевик
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