В МИД РФ объяснили введение ограничений для США по договору об открытом небе

Москва, 27 декабря. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона.

«Это ответная мера», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. В среду стало известно, что Россия намерена сократить число аэродромов, которые Соединенным Штатам разрешено использовать в рамках договора по открытому небу.

Напомним, что в Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом. В МИД РФ объявили, что не считают американские претензии обоснованными и не исключили ответных мер в случае ограничения российских полетов.