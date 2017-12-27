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В МИД РФ объяснили введение ограничений для США по договору об открытом небе
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    В МИД РФ объяснили введение ограничений для США по договору об открытом небе

    11:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  27 Декабря 2017
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    В МИД РФ объяснили введение ограничений для США по договору об открытом небе

    Москва, 27 декабря. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона.

    «Это ответная мера», — подчеркнул он, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов. В среду стало известно, что Россия намерена сократить число аэродромов, которые Соединенным Штатам разрешено использовать в рамках договора по открытому небу.

    Напомним, что в Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом. В МИД РФ объявили, что не считают американские претензии обоснованными и не исключили ответных мер в случае ограничения российских полетов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #мид рф #открытое небо
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