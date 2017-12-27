Виталина Цымбалюк-Романовская готовит удар по своим недругам после Нового года

Москва, 27 декабря. Бывшая жена Джигарханяна, после того как от нее отреклась Элина Мазур, работает только с адвокатом Ларисой Широковой. Последняя уверяет, что все заявления в прессе о возбуждении нескольких уголовных дел и предъявленных обвинений ее доверительнице – клевета.

«У нас есть одно дело и только в рамках его производства идет следствие, рассказала Широкова. — Это касается установки видеокамер. Больше никаких уголовных дел нет. Мы уже заказали справку следователю, в которой будет это указано. А после Нового года мы будем реагировать на все клеветнические заявления в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской. Мы будем реагировать по всем фронтам».

«По всем фронтам» подразумевается и Элина Мазур, которая вдруг заявила, что ее бывшая подруга с самого начала хотела обобрать Джигарханяна. По словам адвоката, все иски Виталины будут поданы в следующем году лишь потому, что сейчас наступают праздничные каникулы, и суды практически не принимают документы.

Напомним, на днях бывшая подруга и представитель Виталины Элина Мазур сделала сенсационное заявление, что была нанята Цымбалюк-Романовской для того, чтобы отобрать все имущество у Джигарханяна. Мазур заявила, что она свое задание выполнила. Но сейчас осознала, что поступила крайне некрасиво, оставив «старого человека на обочине», поэтому и призналась в этом принародно.