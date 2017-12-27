Видеодайджест новостей, утро 27 декабря 2017 года

В этом году традиция зажжения огней на праздничной елке, прерванная войной, вновь возобновилась. По словам местного священника, это свидетельствует о налаживании ситуации в Сирии.

Кроме того, по словам Герасимова, боевиков готовят в лагере Шаддади на северо-востоке Сирии, где также имеется база США. Террористы ИГ 1 после прохождения переподготовки на базах США переименовываются в бойцов «Новой сирийской армии».

Эксперты составили рейтинг самых бесполезных изобретений 2017 года

Первое место занял агрегат фирмы Juicero за $700. Он выжимает сок из пакетов с фруктовым пюре. То же самое можно сделать самостоятельно и бесплатно. На втором месте оказался торговый автомата от компании Bodega, доступ к которому возможен только через приложение с обязательной привязкой банковской карты. Однако, проще дойти до ближайшего магазина.

На третье место эксперты определили палатку, которую предлагается устанавливать посреди офиса. По мнению экспертов, в ней работники смогут снимать стресс.