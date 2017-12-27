Видеодайджест новостей, утро 27 декабря 2017 года

В христианском городе Сейднайя в Сирии встретили Рождество
В этом году традиция зажжения огней на праздничной елке, прерванная войной, вновь возобновилась. По словам местного священника, это свидетельствует о налаживании ситуации в Сирии.
Сирия: ФАН публикует видео вывода беженцев из «Эр-Рукбана»
Сирийские войска совместно с военной полицией РФ обеспечили вывод 70 человек
из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который располагается недалеко от военной базы США в Ат-Танфе. В результате действий США в «Эр-Рукбане» сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Беженцы страдают от нехватки продуктов питания и медикаментов. При этом боевики оппозиционных группировок не пропускают туда гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства. В лагере находится около 50 тысяч человек.
Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии
США занимаются подготовкой террористов
«Исламского государства»1
(организация запрещена в РФ) на своей военной базе около сирийского города Ат-Танф, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
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Кроме того, по словам Герасимова, боевиков готовят в лагере Шаддади на северо-востоке Сирии, где также имеется база США. Террористы ИГ1 после прохождения переподготовки на базах США переименовываются в бойцов «Новой сирийской армии».
Эксперты составили рейтинг самых бесполезных изобретений 2017 года
Первое место занял агрегат фирмы Juicero за $700. Он выжимает сок из пакетов с фруктовым пюре. То же самое можно сделать самостоятельно и бесплатно. На втором месте оказался торговый автомата от компании Bodega, доступ к которому возможен только через приложение с обязательной привязкой банковской карты. Однако, проще дойти до ближайшего магазина.
На третье место эксперты определили палатку, которую предлагается устанавливать посреди офиса. По мнению экспертов, в ней работники смогут снимать стресс.
1 Организация запрещена на территории РФ.