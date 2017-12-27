Лаврентьев: В лодке урегулирования по Сирии все должны грести в одном направлении

Москва, 27 декабря. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что в лодке сирийского урегулирования все должны грести в одном направлении

Александр Лаврентьев призвал участников межсирийских переговоров к согласованным действиям по урегулированию кризиса в стране. По словам дипломата, в Москве отмечают попытки некоторых членов мирового сообщества взять инициативу на себя в урегулировании по Сирии, однако российская сторона напоминает — все участники должны двигаться в одном направлении.

«Если понадобятся, конечно, со стороны международного сообщества какие-то дополнительные усилия, мы будем очень рады, но самое главное, чтобы такие усилия прикладывались в правильном направлении. Лодка сирийского урегулирования должна быть одна, и все должны в ней сидеть и грести в одном только направлении», — пояснил спецпредставитель президента, его слова приводит РИА Новости.

Россия считает, что на данном этапе необходимо проработать Конституцию Сирии, сформировать переходное правительство, в связи с чем будет проведен Конгресс нацдиалога, чтобы сирийцы могли прийти к единому мнению. Лаврентьев добавил, что страны, которые ранее занимали непримиримую позицию в отношении действующих властей Сирии, пересматривают свое отношение к Дамаску. В то же время, не всем странам нравится, что Россия возглавила процесс политического урегулирования в Сирии и борьбу с ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.