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Лаврентьев: В лодке урегулирования по Сирии все должны грести в одном направлении
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    Лаврентьев: В лодке урегулирования по Сирии все должны грести в одном направлении

    10:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:05  27 Декабря 2017
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    Лаврентьев: В лодке урегулирования по Сирии все должны грести в одном направлении

    Москва, 27 декабря. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что  в лодке сирийского урегулирования все должны грести в одном направлении

    Александр Лаврентьев призвал участников межсирийских переговоров к согласованным действиям по урегулированию кризиса в стране. По словам дипломата, в Москве отмечают попытки некоторых членов мирового сообщества взять инициативу на себя в урегулировании по Сирии, однако российская сторона напоминает — все участники должны двигаться в одном направлении. 

    «Если понадобятся, конечно, со стороны международного сообщества какие-то дополнительные усилия, мы будем очень рады, но самое главное, чтобы такие усилия прикладывались в правильном направлении. Лодка сирийского урегулирования должна быть одна, и все должны в ней сидеть и грести в одном только направлении», — пояснил спецпредставитель президента, его слова приводит РИА Новости. 

    Россия считает, что на данном этапе необходимо проработать Конституцию Сирии, сформировать переходное правительство, в связи с чем будет проведен Конгресс нацдиалога, чтобы сирийцы могли прийти к единому мнению. Лаврентьев добавил, что страны, которые ранее занимали непримиримую позицию в отношении действующих властей Сирии, пересматривают свое отношение к Дамаску. В то же время, не всем странам нравится, что Россия возглавила процесс политического урегулирования в Сирии и борьбу с ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ). 

    Лаврентьев: В лодке урегулирования по Сирии все должны грести в одном направлении

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #астана
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