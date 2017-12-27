Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Киев, 27 декабря. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил о том, что не поедет на чемпионат мира — 2018 в Россию, невзирая на свой статус в Международной федерации футбола (ФИФА).

Павелко категорически отказался ехать на российский мундиаль-2018.

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне нужно быть в качестве члена дисциплинарного комитета», — отметил он.

Свое решение глава ФФУ объяснил тем, что у него есть «уважительная причина», пишет FootballHub.

«У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — подчеркнул Павелко.

Украинцев повеселило заявление главы ФФУ, некоторые даже в шутку предложили «отменить ЧМ-2018 в России».

Некоторые пользователи Сети вспомнили «крылатую футбольную фразу»: «Сиди дома».

Напомним, первенство мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.