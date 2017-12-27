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Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию
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    Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию

    11:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:02  27 Декабря 2017
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    Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию

    Киев, 27 декабря. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил о том, что не поедет на чемпионат мира — 2018 в Россию, невзирая на свой статус в Международной федерации футбола (ФИФА).

    Павелко категорически отказался ехать на российский мундиаль-2018.

    «Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне нужно быть в качестве члена дисциплинарного комитета», — отметил он.

    Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию

    Свое решение глава ФФУ объяснил тем, что у него есть «уважительная причина», пишет FootballHub.

    «У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — подчеркнул Павелко.

    Украинцев повеселило заявление главы ФФУ, некоторые даже в шутку предложили «отменить ЧМ-2018 в России».

    Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в РоссиюНекоторые пользователи Сети вспомнили «крылатую футбольную фразу»: «Сиди дома».

    Вот горе-то: украинцы посмеялись над решением главы ФФУ не ехать на ЧМ-2018 в Россию

    Напомним, первенство мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #россия #украина #чм-2018 #ффу
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