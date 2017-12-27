Ученые сформулировали вопросы, которые помогут спасти отношения

Москва, 27 декабря. Ученые из университета в Массачусетсе рассказали, как легче всего понять, насколько хорошо ваш партнер знает вас. Они пришли к выводу, что существуют вопросы, которые помогут убедиться, сможете ли вы рассчитывать на своего спутника в сложных жизненных ситуациях, и, возможно, спасут ваши отношения.

Чтобы исследовать эту тему, отмечает Planet Today, ученые сначала разделили на категории факторы стресса. Они выделили социальные и финансовые причины стрессовой ситуации, изменения типа времяпровождения, социальные проступки и работу, а также изменения в отношениях.

Таким образом исследователи смогли сформулировать четыре универсальных вопроса, которые, как считают ученые, могут лучше помочь разобраться, хорошо ли знает вас ваш партнер и может ли он быть источником поддержки.

«Осведомлен ли ваш партнер о том, что именно вызывает у вас чувство стресса? Можно ли ему доверять? Может ли он предоставить корректирующие или альтернативные перспективы? И осведомлен ли он о ваших стрессовых барьерах?», — эти вопросы авторы исследования выделили как основные.

По мнению ученых, размышление над этими четырьмя вопросами способно помочь человеку лучше разобраться в том, существует ли понимание в отношениях.