Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов
Общество
Ученые сформулировали вопросы, которые помогут спасти отношения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые сформулировали вопросы, которые помогут спасти отношения

    10:41  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:42  27 Декабря 2017
    820

    Ученые сформулировали вопросы, которые помогут спасти отношения

    Москва, 27 декабря. Ученые из университета в Массачусетсе рассказали, как легче всего понять, насколько хорошо ваш партнер знает вас. Они пришли к выводу, что существуют вопросы, которые помогут убедиться, сможете ли вы рассчитывать на своего спутника в сложных жизненных ситуациях, и, возможно, спасут ваши отношения. 

    Чтобы исследовать эту тему, отмечает Planet Today, ученые сначала разделили на категории факторы стресса. Они выделили социальные и финансовые причины стрессовой ситуации, изменения типа времяпровождения, социальные проступки и работу, а также изменения в отношениях.

    Таким образом исследователи смогли сформулировать четыре универсальных вопроса, которые, как считают ученые, могут лучше помочь разобраться, хорошо ли знает вас ваш партнер и может ли он быть источником поддержки.

    «Осведомлен ли ваш партнер о том, что именно вызывает у вас чувство стресса? Можно ли ему доверять? Может ли он предоставить корректирующие или альтернативные перспективы? И осведомлен ли он о ваших стрессовых барьерах?», — эти вопросы авторы исследования выделили как основные.

    По мнению ученых, размышление над этими четырьмя вопросами способно помочь человеку лучше разобраться в том, существует ли понимание в отношениях.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #отношения #вопросы #исследование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076