Киев, 27 декабря. Учения украинской армии могут привести к экологической катастрофе, считают экологи. Специалисты обвиняют ВСУ в уничтожении природных парков и заповедников, охраняемых ЮНЕСКО.

Скандал разгорелся после того, как украинские СМИ продемонстрировали кадры с испытаний ракетного комплекса «Ольха». Результаты испытаний первым в сеть выложил советник администрации украинского президента Юрий Бирюков. На них видно, что снаряд упал на территорию Черноморского биосферного заповедника, охраняемого ЮНЕСКО.

После этого сотрудники экологической организации из Львова провели исследование и составили целую карту ракетных испытаний, которые ВСУ проводят на территории заповедников. По данным специалистов, военные уже уничтожили не один гектар реликтовых деревьев. Как сообщает «РЕН ТВ», международный экологический скандал может грозить Киеву санкциями.