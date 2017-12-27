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Ученые обратились к Путину с просьбой спасти умирающую науку
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    Ученые обратились к Путину с просьбой спасти умирающую науку

    10:18  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:18  27 Декабря 2017
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    Ученые обратились к Путину с просьбой спасти умирающую науку

    Москва, 27 декабря. Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловались на проблемы, связанные с недавно проведенной реформой РАН.

    Текст письма опубликовал «Коммерсант». По мнению ученых, из-за реформы РАН в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», в рамках которой им пытаются навязать «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений». 

    Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин заявил, что большинство представителей науки не разделяют проводимую реформу РАН, которая началась в 2013 году, передает «ФедералПресс».

    Авторы письма за подписью 400 академиков, членов-корреспондентов, а также ученых не из системы РАН просят Путина проявить «политическую волю» и вернуть Академии наук все институты, подчиняющиеся созданному в рамках реформы Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). В противном случае, «в марте 2018 года избранный президент России примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой», считают они.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #наука #ран #реформа
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