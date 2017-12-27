Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
Общество
Стало известно, как наказали чиновников в ЯНАО из-за выступления школьника в Бундестаге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, как наказали чиновников в ЯНАО из-за выступления школьника в Бундестаге

    10:30  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:30  27 Декабря 2017
    250

    Стало известно, как наказали чиновников в ЯНАО из-за выступления школьника в Бундестаге

    Москва, 27 декабря. Из-за выступления ученика городской гимназии №1 Николая Десятниченко в Бундестаге с докладом о солдатах вермахта дисциплинарные взыскания получили четыре чиновника из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).

    Как рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации, по результатам проведенной проверки дисциплинарные взыскания получили заместитель и начальник информационно-аналитического управления, а также два заместителя главы города.

    Напомним, школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил перед немецким парламентом, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Выступление школьника вызвало бурное обсуждение по всей России. Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.

    Стало известно, как наказали чиновников в ЯНАО из-за выступления школьника в Бундестаге

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин позже рассказал, что выступление школьника в бундестаге привело к травле подростка.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #бундестаг #янао
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076