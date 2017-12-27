Стало известно, как наказали чиновников в ЯНАО из-за выступления школьника в Бундестаге

Москва, 27 декабря. Из-за выступления ученика городской гимназии №1 Николая Десятниченко в Бундестаге с докладом о солдатах вермахта дисциплинарные взыскания получили четыре чиновника из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).

Как рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации, по результатам проведенной проверки дисциплинарные взыскания получили заместитель и начальник информационно-аналитического управления, а также два заместителя главы города.

Напомним, школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил перед немецким парламентом, назвав солдат вермахта, убитых на полях Великой Отечественной войны, «безвинно погибшими людьми». Выступление школьника вызвало бурное обсуждение по всей России. Позже мать мальчика сообщила, что подросток исказил начальный текст доклада, неудачно его сократив.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин позже рассказал, что выступление школьника в бундестаге привело к травле подростка.