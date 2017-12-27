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Лаврентьев призвал не медлить с проведением Конгресса нацдиалога по Сирии
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    Лаврентьев призвал не медлить с проведением Конгресса нацдиалога по Сирии

    10:05  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:17  27 Декабря 2017
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    Лаврентьев призвал не медлить с проведением Конгресса нацдиалога по Сирии

    Москва, 27 декабря. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что медлить с проведением конгресса национального диалога Сирии нельзя.

    Александр Лаврентьев считает, что Конгресс национального диалога Сирии нужно провести в ближайшее время. Дипломат прокомментировал восьмой раунд межсирийских переговоров на площадке Астаны, а также темы, которые обсуждались странами-гарантами. По словам спецпредставителя президента, Россия, Турция и Иран выразили твердое намерение провести данный форум, который будет являться важным событием для процесса политического урегулирования.

    «Сроки уже определены — 29 и 30 число, согласились здесь практически все, все понимают, что медлить уже нельзя, откладывать все дальше и дальше нельзя, тем более что это должно поспособствовать и развитию переговорной площадки в Женеве», — пояснил Лаврентьев, его слова приводит РИА Новости

    Высокопоставленный дипломат отметил, что Конгресс должен проходить под эгидой ООН, также Москва рассчитывает на участие в нем спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Лаврентьев подчеркнул, что форум не будет разовым — работа над Конституцией Сирии продолжится на разных площадках, в том числе в Дамаске, Женеве. 

    Лаврентьев призвал не медлить с проведением Конгресса нацдиалога по Сирии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #астана #женева #лаврентьев
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