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Общество
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ЛНР поблагодарила Путина и РПЦ за вклад в решение вопроса обмена пленными
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    ЛНР поблагодарила Путина и РПЦ за вклад в решение вопроса обмена пленными

    12:00  27 Декабря 2017
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    ЛНР поблагодарила Путина и РПЦ за вклад в решение вопроса обмена пленными

    Луганск, 27 декабря. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за содействие в проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе.

    Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева отметила, что вклад церкви носит сугубо гуманитарный характер. 

    «Огромное спасибо за содействие в проведении обмена, за усилия, которые были приложены со стороны президента России Владимира Путина», — заявила Кобцева.

    Представитель Контактной группы также выразила надежду, что стороны не остановятся на достигнутом.

    «Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении», — сказала Кобцева.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #украина #лнр #пленные #рпц
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