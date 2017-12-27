ЛНР поблагодарила Путина и РПЦ за вклад в решение вопроса обмена пленными
Луганск, 27 декабря. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Русской православной церкви Московского патриархата за содействие в проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе.
Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева отметила, что вклад церкви носит сугубо гуманитарный характер.
«Огромное спасибо за содействие в проведении обмена, за усилия, которые были приложены со стороны президента России Владимира Путина», — заявила Кобцева.
Представитель Контактной группы также выразила надежду, что стороны не остановятся на достигнутом.
«Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые лица как с одной стороны, так и с другой, и мы и дальше будем двигаться в этом направлении», — сказала Кобцева.